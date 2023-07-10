رغم إلغاء 50 عملية تداول.. سهم  طاقة عربية يرتفع 3900% في البورصة

ارتفع سعر سهم طاقة عربية بنحو 20 جنيها في ثاني أيام تواجده في البورصة المصرية مرتفعا من 50 قرشا وبنسبة صعود 3900% .

وسجل السهم ارتفاع كبير بالرغم من قيام البورصة المصرية بإلغاء نحو 50 عملية تداول على سهم شركة طاقة عربية فى البورصة المصرية خلال تعاملات جلسة لليوم الأثنين ثاني جلسات الأسبوع .

وقررت البورصة المصرية عدم الاعتداد بأثر العمليات البالغ عدها 50 عملية المنفذة على أسهم شركة طاقة عربية خلال جلسة اليوم 10/07/2023 على سعر الإقفال اللحظي.

وسمحت البورصة بالتداول على الورقة المالية طاقة عربية بجلسة تداول اليوم بدون التقيد بالحدود السعرية أو آليات الإيقاف المؤقت المعمول بها،على أن يتم التداول عليها اعتباراً من جلسة التداول التالية طبقا للآليات المعمول بها بالسوق المدرجة به.

وأعلنت شركة طاقة عربية، تخفيض شركة سيلفرستون كابيتال تخفيض حصتها في الشركة من 79.81% إلى 49.13%.

وتابعت شركة طاقة في إفصاح لها بالبورصة اليوم، الاثنين 10 يوليو 2023، أن عدد الأسهم المباعة من قبل شركة سيلفرستون كابيتال بلغت 414.811 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 3.694 مليار جنيه، من خلال شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية.

