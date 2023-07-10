البياضي يناقش مع وزيرة الهجرة دور المصريين بالخارج في دعم الخدمات الطبية

التقى الدكتور فريدي البياضي عضو مجلس النواب و نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي؛ للشؤون الخارجية بالسفيرة سهى جندي وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

رافق البياضي وفد من الولايات المتحدة الأمريكية؛ يمثل مؤسسة (معاً للشفاء). برئاسة الدكتور عصام رعد؛ مؤسس ورئيس المؤسسة والقس نشأت جندي مدير العمليات في الشرق الاوسط والدكتور كميل شكرلله والدكتور سامح يني من القاهرة.

صرح البياضي بأن اللقاء تناول مبادرات المؤسسة لتشجيع الأطباء المصريين بالخارج للقيام بقوافل خدمة طبية في المناطق الأشد احتياجاً في مصر؛ بالإضافة للاستفادة من كفاءات الخبراء المصريين في برامج تدريب الأطقم الطبية من أطباء و تمريض؛ والتنسيق مع جامعات أمريكية تقوم بتقديم تدريبات و شهادات معتمدة للأطقم الطبية.

وأضاف النائب ان هناك برامج أيضاً لمساهمة الأطباء المصريين بالخارج؛ في العلاج الطبي عن بعد.

ورحبت الوزيرة بالنائب والوفد المرافق و أبدت استعداد الوزارة لتقديم كل الدعم الممكن في سبيل تنفيذ هذه البرامج والمبادرات.