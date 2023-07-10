بالفيديو.. رئيس هيئة الخدمات البيطرية يكشف تفاصيل تطوير ورفع كفاءة حديقة الحيوان

قال الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن تطوير حديقة الحيوان لم يبدأ من الأمس فقط، وإنما هناك دراسات للتطوير منذ عامين من الشركة المتخصصة التي ستقوم بالتطوير.

وأضاف "صابر" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أن وزارة الزراعة متمثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية تعاقدت مع إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وهي الشركة العامة للتوريدات والمقاولات والتي لها من الآليات ما يمكن من جذر المطور الذي سيعمل على الأرض وفقا للآليات الحديثة، من أجل تطوير حديقة الحيوان بما لا يتعارض مع الحفاظ على تراثها وأصولها وأشجارها.

وتابع، أنه تم التأكيد على الحفاظ على ملكية حدائق الحيوان لوزارة الزراعة، والأمر مجرد حق انتفاع وتطوير وتشغيل لمدة 25 سنة مشروط باشتراطات مكتوبة في عقد حكومي تم مراجعته والموافقة عليه من مستشاري مجلس الدولة بملاحظاتهم التي تم وضعها في الاعتبار.

وأكمل: "نطمئن الشعب المصري بأن حديقة الحيوان ستكون مميزة، والشركة التي تم التعاقد معها استلمت الحديقة بالأمس ولم يتم اقتلاع أي من الأشجار النادرة بالحديقة مثلما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وما تم تداوله بلبلة مطلقة ومعرفش جابوا الكلام دا منين".

وأردف، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أنه لابد من التفرقة بين حديقة الحيوان وحديقة الأورمان، ففي حديقة الحيوان أشجار قديمة وأشجار عتيقة ولا يمكن المساس بها تمامًا، والغطاء النباتي سيزداد رونقا وجمالا، وسيكون أكل وشرب الحيوانات مطابقا للمواصفات القياسية العالمية".

وأكد "صابر": "هدف التطوير لن يكون قطع الأشجار وهذا الأمر منصوص عليه في العقد، وهناك 137 موظف وعامل ودكتور سيظلوا قائمين على العمل.. أي حاجة فيها حيوانات او طيور أو دواجن على الأراضي المصرية ستكون وزارة الزراعة مسؤولة عليها طوال الـ24 ساعة".