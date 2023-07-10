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الإثنين 10 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على 3 أشخاص لسرقتهم صاج الكبارى وصناديق عدادات المياة بمصر القديمة و15 مايو

أرشيفيه
أرشيفيه
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القى رجال مباحث القاهرة القبض على 3 أشخاص لسرقتهم صاج الكبارى وصناديق عدادات المياة بمصر القديمة و15 مايو.

تعود الواقعة عندما تم ضبط (شخصين) حال إستقلالهما مركبة "تروسيكل" بدون لوحات معدنية بدائرة قسم شرطة مصر القديمة ، ومحمل عليه (4) لوح صاج بطول 4 متر ، وبمواجهتهما إعترفا بسرقة الصاج من أعلى سور أحد الكبارى الكائن بدائرة القسم . 

كما تم ضبط (أحد الأشخاص) حال إستقلاله مركبة "تروسيكل" بدون لوحات معدنية ملكه بدائرة قسم شرطة 15 مايو ، وبحوزته  (7) صناديق حديدية خاصة بعدادات المياه "مجهولين المصدر" وأجنة حديدية ، وبمواجهته إعترف بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة الصناديق الخاصة بعدادات المياه من داخل العقارات الكائنة بدائرة القسم بأسلوب " الخلع" بإستخدام الأجنة الحديدية المضبوطة بحوزته وإعترف بإرتكاب 7 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية. 

الصناديق الخاصة القبض على 3 اشخاص ة قسم شرطة 15 مايو بدون لوحات معدنية المضبوطات