القى رجال مباحث القاهرة القبض على 3 أشخاص لسرقتهم صاج الكبارى وصناديق عدادات المياة بمصر القديمة و15 مايو.

تعود الواقعة عندما تم ضبط (شخصين) حال إستقلالهما مركبة "تروسيكل" بدون لوحات معدنية بدائرة قسم شرطة مصر القديمة ، ومحمل عليه (4) لوح صاج بطول 4 متر ، وبمواجهتهما إعترفا بسرقة الصاج من أعلى سور أحد الكبارى الكائن بدائرة القسم .

كما تم ضبط (أحد الأشخاص) حال إستقلاله مركبة "تروسيكل" بدون لوحات معدنية ملكه بدائرة قسم شرطة 15 مايو ، وبحوزته (7) صناديق حديدية خاصة بعدادات المياه "مجهولين المصدر" وأجنة حديدية ، وبمواجهته إعترف بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة الصناديق الخاصة بعدادات المياه من داخل العقارات الكائنة بدائرة القسم بأسلوب " الخلع" بإستخدام الأجنة الحديدية المضبوطة بحوزته وإعترف بإرتكاب 7 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.