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الإثنين 10 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بدء توافد مندوبي مجلس الدولة الجدد وأهاليهم لحلف اليمين.. صور

جانب من الحضور
جانب من الحضور
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بدأ من قليل توافد المندوبون الجدد بمجلس الدولة واهاليم ، اليمين القانونية من دفعة 2020 المعينين بالقرار الجمهوري رقم 206 لسنه 2023.

ويؤدي اليوم 196 مندوبا اليمين القانونية بحضور رئيس مجلس الدولة ولفيف من أهالي الإعضاء .

وينظم الفصل الأول من الباب الرابع لقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، التعيين ودرجات الترقي لأعضاء مجلس الدولة، والتى تبدأ بدرجة مندوب مساعد، إلى درجة نائب رئيس مجلس الدولة.

والدرجات بالترتيب هى:

1.  مندوب مساعد.

2.  مندوب بمجلس الدولة.

3.  نائب بمجلس الدولة.

4.  مستشار مساعد ب.

5.  مستشار مساعد أ.

6.  مستشار.

7.  وكيل مجلس الدولة.

8.  نائب رئيس المجلس.

شروط الإلتحاق بمجلس الدولة:

 1-أن يكون مصريا متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.

2- أن يكون حاصلا على درجة الليسانس من إحدى كليات الحقوق بجمهورية مصر العربية أو على شهادة أجنبية معادلة لها وأن ينجح فى الحالة الأخيرة فى امتحان المعادلة طبقاً للقوانين واللوائح الخاصة بذلك.

3- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

4- ألا يكون قد حكم عليه من المحكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره.

5- ألا يكون متزوجا بأجنبية، ومع ذلك يجوز بإذن من رئيس الجمهورية الإعفاء من هذا الشرط إذا كان متزوجاً بمن تنتمى جنسيتها إلى إحدى البلاد العربية.

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جمهورية مصر العربية بمجلس الدول بمجلس الدولة المندوبون الجدد اليمين القانونية بالقرار الجمهوري 196 مندوبا مجلس الدولة