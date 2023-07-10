100 جنيه سعر الثلاثة كيلو من المانجو الناعومي بجنوب سيناء

أعلنت رئاسة مركز ومدينة ابورديس بالتنسيق مع جهاز تعمير سيناء ، عن توافر بيع مانجو ناعومي طبيعي بدون مبيدات أو كيماويات من إنتاج مزارع جهاز التعمير بوادي نسرين، صباح اليوم الاثنين بمنفذ البيع خلف مجلس المدينة، وجرى تحديد سعر بيع الثلاثة كيلو بمائة جنيه.

وذلك في إطار حرص المدينة على توفير المنتجات والخضار بأسعار تنافسية مخفضة لخدمة المواطنين.

كان اللواء عبدالرحمن بهاء الدين، رئيس مركز ومدينة ابورديس، قد شهد أمس الأحد ، اللقاء الجماهيري الذي يعقده دورياً لمتابعة وحل مطالب المواطنين ، وبحضور جميع الإدارات المعنية لتوجيه المطالب للمختصين لسرعة حلها.

وأكد بهاء الدين، أن خدمة المواطن والاستماع إلى شكواه وسرعة حلها، تأتي على رأس أولويات القيادات التنفيذية في اطار توجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بتلبية مطالب المواطنين من أبناء المحافظة في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة.

واستمع رئيس المدينة خلال اللقاء الذي استمر لمدة ثلاثة ساعات، لجميع المطالب والاقتراحات المقدمة من المواطنين، وإحالتها للجهات المعنية المختصة في الحال لمتابعتها وإيجاد الحلول اللازمة لها.

وفي سياق مختلف، ترأس اللواء عبدالرحمن بهاء الدين، رئيس مركز ومدينه ابورديس، اليوم الاثنين، اجتماع المجلس التنفيذى الثاني للمدينة، واستعرض خلاله الجهود التي جرت خلال فترة عيد الأضحى المبارك، ومناقشة المشروعات الجارية بالمدينه من أعمال تطوير للطرق والميادين ومداخل المدينه.

وأشار بهاء الدين إلى جهود المدينة في توفير جميع السلع الغذائية الأساسية في المنافذ والمجمع الاستهلاكي، والمحال التجارية ، وتم طرح كميات من اللحوم بدلتا ماركت خلال فترة العيد.

وأضاف أنه جرى تجهيز خمس عرائس أيتام من فتيات ابورديس ضمن مبادرة يدوم الفرح لمؤسسة حياة كريمه، بالاضافة لتقديم المدينه المساعدات للمستحقين من الأسر الأولي بالرعايا والأرامل والمطلقات.

ووجه مديري الإدارات التنفيذية بالمدينة إلي ضرورة التواصل مع المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم فى ضوء توجيهات اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء بشأن سرعة فحص طلبات المواطنين والتفاعل معهم وتلبية احتياجاتهم.

وشدد على ضرورة تفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.

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