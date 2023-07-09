غدًا.. "دوانا مصري" ندوة بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية

يعقد مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، ندوة ثقافية وفنية بعنوان "دوانا مصري"، في السابعة مساء غد الإثنين، ١٠ يوليو الجاري، بقاعة المسرح بمقر المركز في مدينة الإسكندرية.

يتحدث في الندوة الدكتور شيرين حلمي، كما يتخلل الندوة فقرة غنائية بمصاحبة آلة العود، تتضمن مجموعة من الأغاني التراثية.

واستطاع قطاع صندوق التنمية الثقافية، على مدى اثنان وثلاثين عاما منذ إنشائه عام 1989 أن يلعب دورا فعالا ومؤثرا في دعم وتنمية الحياة الثقافية في مصر، بالإضافة إلى مد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض.

كما يعمل القطاع على اكتشاف المواهب الشابة في مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.