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الأحد 09 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

خرجت دون إذنه.. عامل رخام يقتل ابنة زوجته في البساتين

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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شهدت منطقة البساتين جريمة بشعة عندما أقدم عامل رخام على تعذيب نجلة زوجته حتى الموت لتأخرها فى العودة للمنزل.

تلقى قسم شرطة البساتين بلاغا من شرطة النجدة بوصول طفلة تدعى "ولاء" عمرها 11 عاما، وعلى جسدها آثار ضرب وتعذيب ووفاتها متاثرة بإصابتها، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وعثر على جثة الطفلة ترتدى كامل ملابسها وبعمل التحريات تبين أن زوج والدته تعدى عليها بخرطوم بسبب خروجها المتكرر من المنزل وعودتها فى وقت متأخر ، وألقى القبض على المتهم ، ويقورم رجال المباحث بأستكمال التحريات للوقف على ملابسات الواقعة واتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيالها.

منطقة البساتين عامل رخام شرطة النجدة ولاء