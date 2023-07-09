الولايات المتحدة تعلن مقتل زعيم تنظيم "داعش" أبو أسامة المهاجر في سوريا

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأحد، مقتل زعيم تنظيم داعش أبو أسامة المهاجر فى شرق سوريا.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان، إن الغارة لم تسفر عن أي قتلى من المدنيين، وإن التقييم مازال مستمرًا لبيان أي إصابات مدنية جراء العملية.

وذكر البيان، نقلا عن الجنرال مايكل كوريلا، قائد القيادة المركزية، أن الولايات المتحدة أوضحت بذلك "أنها تظل ملتزمة بهزيمة تنظيم داعش في المنطقة، تنظيم داعش يظل يشكل تهديدا ليس في المنطقة فحسب وإنما يتخطاها".

وأضاف البيان: "الضربة نفذتها يوم الجمعة الطائرات المسيرة (إم.كيو-9) التي تعرضت في وقت سابق من ذات اليوم لمضايقات من مقاتلات روسية في مواجهة استمرت ساعتين تقريبا".

جدير بالذكر أن واشنطن كانت قد أعلنت في شهر فبراير من العام الماضي، القضاء على زعيم "داعش" أبو إبراهيم الهاشمى القرشي فى عملية عسكرية شمال غربى سوريا، بعد أقل من 3 سنوات على توليه قيادة التنظيم.