اليابان وكوريا الجنوبية تعتزمان بحث خطة إطلاق المياه المعالجة من محطة فوكوشيما

صرح مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية بأن رئيس البلاد، يون سوك يول، ورئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدان، سيبحثان خطة طوكيو لإطلاق المياه المعالجة والمخففة من محطة فوكوشيما النووية لتوليد الطاقة في المحيط.

وأضاف المكتب - حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" اليوم /الأحد/ - أن الجانبين سيناقشان الأمر خلال لقائهما على هامش قمة حلف شمال الأطلسي "ناتو" التي ستبدأ يوم /الثلاثاء/ المقبل وتستمر لمدة يومين، في عاصمة ليتوانيا /فيلنيوس/.

وأكدت حكومة كوريا الجنوبية على احترامها لنتائج مراجعة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للخطة، حيث أصدرت الوكالة تقريرا - في وقت سابق - أفاد بأن خطة اليابان تتماشى مع معايير السلامة الدولية.

وتهدف خطة اليابان إلى تخفيف المياه قبل إطلاقها في المحيط، لتقليل مستوى التريتيوم فيها - وهو نظير مشع للهيدروجين - إلى نحو سُبع ما أوصت به منظمة الصحة العالمية لجودة مياه الشرب.