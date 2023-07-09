نصائح لزيادة امتصاص الحديد في الجسم

الحديد من المعادن المهمة في الجسم التي يجب الحرص على تناول الأطعمة المعززة له، لكن في بعض الأحيان يكون هناك مشكلة لامتصاص الحديد نتيجة بعض الادوية او الأطعمة او المشاكل الصحية.

هناك نصائح طبية تساعد على زيادة امتصاص الحديد في الجسم منها الأطعمة الغنية بـفيتامين ج ومنها “الفواكه الحمضية مثل البرتقال والليمون واليوسفي والتفاح والعنب، الخضروات ذات الأوراق الداكنة حيث تكون غنية بالفيتامينات والمعادن والمغذيات النباتية، الفلفل، البطيخ، والفراولة”.

كذلك الأطعمة الغنية بـفيتامين أ ومنها “الكبد، زيت السمك، الحليب وما أشتق منه، البرتقال، الخضروات الورقية الداكنة مثل السبانخ والبروكلي، والبيض ويلعب فيتامين أ دورًا هـامًا للجسم حيث يعمل على إطلاق الحديد الذي يخزنه الجسم، الوقاية من فقر الدم الناتج عن نقص الحديد من الجسم، الحفاظ على الرؤية، المساعدة على نمو العظام، والحفاظ على سلامة الجهز المناعي”.

وأطعمة حمض الفايتك وتوجد في “الحبوب الكاملة، فول الصويا، المكسرات، البقوليات مثل الفول والعدس”، حيث تؤثر التركيزات الضئيلة من حمض الفايتك على معدل امتصاص الحديد بالجسم، لذلك ينصح خبراء التغذية بنقع البقوليات مثل الفول والعدس بطريقة صحيحة دائمًا قبل اعدادها وذلك للتخلص من حمض الفايتك بها والحرص على تناول الأطعمة المعززة على امتصاص الحديد مثل اللحوم والخضروات وبنسبة أعلى من الأطعمة الغنية بحمض الفايتك لعكس المفعول السلبي لتناول الإطعمة الغنية بحمض الفايتك.

كما يلعب الكالسيوم دورًا أساسيًا في الحفاظ على سلامة العظام وعلى الرغم من ذلك له تأثير سلبي ضئيل عند الحديث عن امتصاص الحديد بالجسم ويعيق الكالسيوم عملية امتصاص الحديد الحادثة بنسبة ضئيلة لذلك ينصح بتناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم مع الأطعمة التي يغلب عليها نسبة الحديد العالية حتى تتغلب النسبة العالية للحديد على التأثير السلبي الخاص بالكالسيوم.

ويعتبر كلًا من القهوة والشاي من المعوقات القوية لعملية امتصاص الحديد نظرًا لاحتوائهما على نسبة عالية من مادة البولفينول المانعة من عملية امتصاص الحديد أثناء الهضم ولعكس المفعول الخاص بمادة البوليفنيول يجب الحرص على الأطعمة التي يغلب عليها نسبة الحديد العالية حتى تتغلب النسبة العالية للحديد على التأثير السلبي الخاص بالبوليفيول، والحرص على ترك بضع ساعات بين تناول الوجبة الغنية بالحديد وتناول المشروبات الغنية بالبوليفينول.