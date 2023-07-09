"القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" و"الأعلى للثقافة" يستكملان تدريب "أساسيات لغة الإشارة"

يستكمل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والمجلس الأعلى للثقافة تدريب "أساسيات لغة الإشارة" بدار الأوبرا المصرية، لمجموعة جديدة من العاملين بالجهات الثقافية التابعة لوزارة الثقافة بمحافظتي القاهرة والجيزة.

جاء ذلك ضمن مشروع "جوة الدايرة"، الذي يهدف إلى تنمية قدرات العاملين بكيفية إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في البرامج الثقافية، وزيادة معرفتهم بلغة الإشارة المصرية.

يُعقد تدريب "أساسيات لغة الإشارة" الذي تنظمه الإدارة العامة للتنظيم والإدارة التابعة للإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المجلس الأعلى للثقافة، على مدار ٤ أيام خلال الفترة من ٩ حتى ١٢ يوليو الجاري، ويهدف إلى تنمية سبل التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، من أجل تحسين جودة الخدمات الثقافية المقدمة إليهم من الجهات الثقافية.

يناقش التدريب عدد من المحاور منها نشأة لغة الإشارة وتطورها ومفهومها، وأتيكيت التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، ويستعرض التدريب أساسيات لغة الإشارة وكيفية التواصل بها، ويتناول التعريف بالحروف الأبجدية بالإشارة، أيام الأسبوع، عدد من الكلمات العامة الشائعة، التعارف، وأفراد الأسرة، والمحافظات، والأعياد والمناسبات، وعدد من الأماكن، وكذلك عدد من الكلمات الثقافية.

الجدير بالذكر أن مشروع "جوة الدايرة" يأتي في إطار تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الثقافة والمجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة، ويستهدف المشروع العاملين بالإدارات ذات الصلة المباشرة بالجمهور والمشتغلين بتخطيط وتنظيم الأنشطة والفعاليات الثقافية للأشخاص ذوى الإعاقة.

ويضم مشروع "جوة الدايرة" مجموعة من الفعاليات والتدريبات للعاملين بوزارة الثقافة لبناء القدرات في محورين، المحور الأول يختص ببناء القدرات في كيفية إدماج الأشخاص ذوي الاعاقة في البرامج الثقافية، والمحور الثاني يركز على اكساب العاملين أساسيات لغة الإشارة.