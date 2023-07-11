طوارئ في الأهلي.. ممنوع الاقتراب من ملعب "التتش" قبل القمة 126

فرض السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى حالة الطوارئ فى تدريبات الفريق استعدادا لمباراة القمة 126 أمام الغريم التقليدى الزمالك يوم الخميس المقبل على استاد القاهرة الدولى من أجل تحقيق الفوز فى «الكلاسيكو» لتأكيد الزعامة ومواصلة الأرقام القياسية فى الدورى.

ويستأنف الفريق تدريباته اليوم الثلاثاء على ملعب التتش استعدادا للقمة 126 للدورى وسط حالة من التركيز على جميع اللاعبين وفرض حظر إعلامى على التدريبات وإبعاد اللاعبين عن الضغوط قبل المواجهة القوية والتى تعد بطولة فى حد ذاتها بعيدا عن تتويج الفريق بلقب الدورى.

وتشهد صفوف الفريق الأحمر حالة تفاؤل قبل القمة أمام الزمالك فى ظل جاهزية معظم لاعبى الفريق الفنية والبدنية ووصولهم لأعلى فورمة مع اقتراب المسابقة من النهاية، وهو الأمر الذى يشعل الحماس بين جميع اللاعبين من أجل المشاركة فى المباريات مع بداية قيام الجهاز الفنى بقيادة كولر بعملية «التدوير» فى الفترة الأخيرة.

من جانبه حذر «كولر» لاعبى الفريق من الإفراط قبل مواجهة الغريم التقليدى الزمالك الذى يمر بمرحلة جيدة فى الفترة الأخيرة ولديه دوافع كبيرة لتحقيق الفوز وتعويض خسارة البطولات فى الموسم الحالى، لأن الفوز فى مباراة القمة يعتبر بطولة منفصلة.

وطالب المدير الفنى السويسرى مدافعى الفريق بفرض رقابة قوية على مهاجمى ومفاتيح لعب الزمالك وعدم ترك أى مساحة لبناء هجمات أو تشكيل خطورة على مرمى الشناوى، خاصة أحمد سيد زيزو وسيف الدين الجزيرى ومحمود شيكابالا الذى يجيد دائما فى مباريات القمة.

وتعتبر أزمة إهدار الفرص أمام مرمى الخصوم «صداع» فى رأس الجهاز الفنى بقيادة مارسيل كولر، خاصة أن الفريق يصل الى مرمى المنافسين كثيرا ولكن يتم إهدار الفرص بطريقة غريبة من المهاجمين، وهو الأمر الذى جعل الجهاز الفنى يضع برنامجا تدريبيا خاصا للمهاجمين قبل مباراة القمة لعلاج أزمة إهدار الفرص لتدريب اللاعبين على كيفية التعامل مع الفرص السهلة ومطالبة المهاجمين بالتركيز فى إنهاء الفرص أمام مرمى المنافسين وعدم التسرع.

من ناحية أخرى، مازال ملف التعاقد مع مهاجم أجنبى سوبر هو الشغل الشاغل فى النادى الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، خاصة أن المارد الأحمر مقبل على المشاركة فى عدد كبير من البطولات المحلية والقارية والعالمية.

وتتكتم لجنة التعاقدات بالنادى الأهلى على هوية المهاجم الأجنبى فى الميركاتو الصيفي، حيث يعتبر المهاجم الجامبى محمد باداموسى لاعب فريق تشوكاريتشكى الصربى، أحد المرشحين للانضمام للنادى الأهلى.

وكشفت مصادر فى الأهلى لـ«البوابة» أنه تم عرض المهاجم الجامبى على الأهلى وأبدى مارسيل كولر إعجابه بإمكانيات اللاعب وقدراته الهجومية ومنح الضوء الأخضر للتفاوض معه خاصة أن محمد باداموسى لاعب حر بعد نهاية عقده مع ناديه فى يونيو الجارى.