نائب محافظ القاهرة تتابع أعمال تطوير حي المعادي

عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية اجتماعا لمتابعة ملف تطوير حي المعادي استكمالا لخطط تطوير ورفع كفاءة الطرق به وخلق مظهرا حضاريا يليق به لعودته الى سابق عهده، حيث شارك في اللقاء اللواء دكتور طارق بحيري رئيس حي المعادي ومنال محمود سكرتير الحي ومديري ادارات الطرق و التخطيط و الدعم الفني بالمنطقة الجنوبية و حي المعادي .

اكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اهمية تطوير حي المعادي باعتباره أحد أهم أحياء المنطقة الجنوبية العريقة والذي يتميز بمظهره الحضاري والمعروف بطريقة تخطيط شوارعه المميزة وميادينه العريقة وتميزه بكثرة وتنوع النباتات والأشجار الكبيرة مما يكسب الحي طابعًا خاصًا جعله مقرا للعديد من الجاليات والسفارات والشركات الدولية فكان من الضروري امتداد أيادي التطوير بصورة مستمرة تحقيقا لرضاء المواطنين .

واضافت انه حرصا على الارتقاء بالحي تم عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات مع جميع الاجهزة التنفيذية و المعنية و شركاء التنمية ومؤسسات المجتمع المدني والخاصة بهذا الشأن للارتقاء بهذا الحي العريق من خلال رفع كفاءة الارصفة وتركيب الانترلوك ورصف الطرق المتهالكة ورفع كفاءة الانارة وتقليم الاشجار وتكثيف حملات النظافة ووضع اللمسات الجمالية .

ووجهت بتحديد الشوارع ذات الاولوية العاجلة للتدخل الفوري بها سواء بالرصف او تركيب الانتولوك للشوارع ذات الكثافة المرورية المنخفضة مع مناقشة خطة توفير التمويل اللازم لاعمال التطوير مع مراعاة الشكل الجمالى في تصميمات الانترلوك و المواصفات القياسية والفنية في اعمال التطوير والمواد المستخدمة لتحقيق عنصر الاستدامة و سهولة اعمال الصيانة .

كما تخلل الاجتماع مستجدات تطوير ورفع كفاءة الطرق ومنها شارع ٩ باعتباره احد اهم شوارع حي المعادي الرئيسية والذي يبلغ طولة حوالي متر و ٢٠٠ سم بنطاقه حيث وجهت سيادتها بضرورة اعداد خطة لاعمال التطوير بالشارع والعرض عليها لاعتماد التصميمات الخاصة بالارصفة والرصف والانارة و اعمال التشجير والتجميل باعتبارها من العناصر التي تميز حي المعادي عن غيره من باقي الاحياء مع الرفع المساحي لكافة الاعمال واستمرار حصر جميع المواقع التي تحتاج الى تطوير ورفع كفاءة وترميم باقي الشوارع.

كما شددت على ضرورة التنسيق مع هيئة الصرف الصحي وكافة الاجهزة المعنية بانتهاء كافة اعمالها للبدء في اعمال التطوير بصورة فورية .