تشريح جثة شاب قتله أشقاؤه بالوراق

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول اتهام عاطلين بقتل شقيقهما بسبب خلافات عائلية بالوراق

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة، كما أمرت بإنتداب الطب الشرعى لتشريح جثة المجنى عليه وطلبت تقرير مفصل حول أسباب الوفاة، وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية

تلقي المقدم هاني مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة وسقوط قتيل بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ.

وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين عاطلين طرف أول وشقيقهما طرف ثان بسبب قيام الأخير بعرض المنزل ملكهم جميعاً للبيع فقام أفراد الطرف الأول بالتشاجر معه والتعدي عليه بسلاح أبيض مما تسبب في مصرعه وجرى نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تمكنت القوات من ضبط المتهمين وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.