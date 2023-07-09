بالصور.. اجتماع رباعي لحل أزمة انخفاض ضغط مياه الشرب في بورسعيد

اجتمع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والدكتور هاني سويلم ، وزير الموارد المائية والرى، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتور سيد اسماعيل، نائب وزير الإسكان للبنية الاساسية اليوم الأحد، وذلك في بورسعيد لبحث تنفيذ الإجراءات العاجلة لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية بمحافظة بورسعيد.

وأكد الفريق أسامة ربيع، خلال كلمته، على أن الحفاظ على تدفق المياه بصورة طبيعية لأهالي محافظة بورسعيد هو أمر حيوي يستوجب تضافر كافة الجهات والأطراف المعنية للوصول لحلول جذرية، مؤكدا استعداد هيئة قناة السويس الدائم للتعاون انطلاقا من مسئوليتها المجتمعية لتنقية مياه الشرب بمدن القناة ضمن دورها المجتمعي في المنطقة.

من جانبه، استعرض اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الموقف الراهن لإشكالية الضغوط المنخفضة لمياه الشرب بالمحافظة، وطالب بتحديد المسئوليات التي تضمن تأمين مياه الشرب بشكلها الطبيعي.

فيما ألقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والرى، الضوء على الجهود التي تبذلها وزارة الرى والموارد المائية لتطهير ترعة بورسعيد والتحديات التي تعوق الضغوط الطبيعية للمياه، مستعرضا بعض التوصيات والمقترحات التي قد تتطلب استبدال النظام القائم لتوصيل المياه من قطاع ترعة بورسعيد بخط مواسير.

واتفقت الأطراف والجهات المعنية على عقد لجنة فنية دائمة تضم ممثلين للاجتماع الدوري أسبوعيا والعمل وفق خطة قصيرة الأجل للحفاظ على الإجراءات التي تضمن تأمين مياه الشرب بالمحافظة من خلال متابعة مناسب المياه وتحديد جدول زمني للتطهير الدوري لترعة بورسعيد بمعرفة وزارة الرى والموارد المائية.

كما اتفقت الأطراف المعنية على أن يسند للجنة عدة مهام تنسيقية للاتفاق على خطة عمل مستقبلية لإنشاء خط مواسير لنقل المياه في قطاع ترعة بورسعيد، وبحث إمكانية الاستعانة بمكتب استشاري لحل أزمة المياه بشكل نهائي.

IMG-20230709-WA0009

IMG-20230709-WA0010

IMG-20230709-WA0007

IMG-20230709-WA0008