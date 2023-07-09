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الأحد 09 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

شاهد.. حسين فهمي يمارس الرياضة البحرية في الساحل الشمالي

حسين فهمى
حسين فهمى
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نشر الفنان حسين فهمى على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صور له مع الأصدقاء من قضاء أجازته بالساحل الشمالى.

وعلق  فهمي على الصور قائلا:  "أسعد الأوقات مع الأصدقاء لممارسة الرياضة البحرية فى الساحل الشمالى"، وظهر من خلال الصور مع الأصدقاء داخل البحر فى أجواء إستمتاع بالطبيعة".

يشار  إلى أن الفنان حسين فهمى قد تم إختياره بقائمة ال ١٠١ الأكثر تأثيراً فى السينما العربية، والتى أعلن عنها مركز السينما العربية بمهرجان كان السينمائى، تقديراً للأشخاص الأكثر تأثيراً فى السينما العربية.

يذكر أن الفنان حسين فهمى شارك فى السباق الرمضانى بمسلسل "سره الباتع"، بطولة أحمد فهمى، أحمد السعدنى، حسين فهمى، حنان مطاوع، ريم مصطفى، خالد الصاوى، احمد عبد العزيز والإخراج خالد يوسف.

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IMG_20230709_125859
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IMG_20230709_125915
حسين فهمي الساحل الشمالي سره الباتع خالد يوسف أحمد السعدني