الثانوية العامة 2023| طلاب القاهرة يشكون ضيق الوقت في امتحان التفاضل

انتهى طلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضة (الدور الأول) بالقاهرة، من أداء امتحان مادة التفاضل والتكامل.

وكانت مدة الامتحان 3 ساعات، وحددت درجات ونوعيات امتحان "التفاضل والتكامل"، عدد الأسئلة المقالية، سؤالان ويتم احتساب كل سؤال بدرجتين، ليكون مجموع درجات الأسئلة المقالية 4 درجات بعدد سؤالين، وعدد الاسئلة الاختيار من متعدد 10 أسئلة كل سؤال بدرجة واحدة، 8 اسئلة كل سؤال بدرجتين ليصل مجموع الأسئلة الاختيارية إلى 18 سؤالا بمجموع درجات 26 درجة

ويكون مجموع إجمالي الدرجات 30 درجة، بإجمالي 20 سؤالا، ومدة الامتحان ساعتين.

واشتكى العديد من الطلاب بالقاهرة من ضيق الوقت مؤكديم أن مدة الامتحان كانت غير كافية للإجابة على جميع الأسئلة ومراجعتها، إلا أن مستوى الامتحان كان جيدا.