ads
الأحد 09 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

الثانوية العامة 2023| طلاب القاهرة يشكون ضيق الوقت في امتحان التفاضل

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

انتهى طلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضة (الدور الأول) بالقاهرة، من أداء امتحان مادة التفاضل والتكامل.

وكانت مدة الامتحان 3 ساعات، وحددت درجات ونوعيات امتحان "التفاضل والتكامل"، عدد الأسئلة المقالية، سؤالان ويتم احتساب كل سؤال بدرجتين، ليكون مجموع درجات الأسئلة المقالية 4 درجات بعدد سؤالين، وعدد الاسئلة الاختيار من متعدد 10 أسئلة كل سؤال بدرجة واحدة، 8 اسئلة كل سؤال بدرجتين ليصل مجموع الأسئلة الاختيارية إلى 18 سؤالا بمجموع درجات 26 درجة

ويكون مجموع إجمالي الدرجات 30 درجة، بإجمالي 20 سؤالا، ومدة الامتحان ساعتين.

واشتكى العديد من  الطلاب بالقاهرة من ضيق الوقت مؤكديم أن مدة الامتحان كانت غير كافية للإجابة على جميع الأسئلة ومراجعتها، إلا أن مستوى الامتحان كان جيدا.

الثانوية العامة الثانوية العامة 2023 امتحان التفاضل والتكامل طلاب الثانوية العامة طلاب القاهرة