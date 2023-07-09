الثانوية العامة 2023| طلاب دمياط: علم النفس سهل لكنه يحتاج وقتا أطول

حالة من الارتياح سادت طلاب الثانوية العامة في محافظة دمياط عقب انتهاء امتحان علم النفس، حيث أشار عدد من طلاب مدرسة الثانوية العسكرية، إلى سهولة الامتحان ومباشرة الأسئلة مع الأخذ في الاعتبار وجود نقاط تحتاج إلى تفكير أطول ووقت أكثر.

وقال محمود شريف، طالب في مدرسة دمياط الثانوية العسكرية، إن امتحان علم النفس جاء في مستوى الطالب المتوسط، وسهولة اسئلة الامتحان.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم تعليمات سير امتحانات الثانوية العامة 2023، على أن تبدأ لجان الامتحانات في تمام الساعة التاسعة صباحًا، ولابد من تواجد الطلاب باللجنة قبل بدايتها بمدة كافية، مع اصطحاب بطاقة الرقم القومي.

وشددت وزارة التربية والتعليم على منع اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة أو أي وسيلة تساعد على الغش سواء كانت كتابية أو إلكترونية والتي من ضمنها سماعات بلوتوث أو سماعات يدوية بها اتصال أو شريحة تليفون، وفي حالة عدم التزام الطلاب بهذه التعليمات يتم إلغاء الامتحان سنة وغرامة عشرة آلاف جنيه ويحال الموضوع إلى النيابة العامة.

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