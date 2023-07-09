بالفيديو.. الأرصاد: ارتفاع الأمواج إلى 4 أمتار ويشكل خطورة على المصيفين

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك نشاطا في الرياح على البحر المتوسط تتراوح بين الـ 50 والـ 60 كم/ ساعة مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج على الشواطئ ما بين الـ 2.5 لـ 4 أمتار على شواطئ شمال الدلتا وبلطيم ودمياط ومطروح والعلمين والإسكندرية.

وأكدت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، أن ارتفاع الأمواج عالي وممكن يشكل خطورة على المصيفين، مؤكدة أهمية تجنب نزول البحر أثناء فترة الاضطراب وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة.

وأشارت إلى أن ارتفاع الأمواج مستمر على مدار الـ48 ساعة المقبلة، موضحة أن درجات الحرارة تعتبر حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام في معظم محافظات الجمهورية.

ولفتت إلى أن تسجل العظمى اليوم على القاهرة الكبرى 35 درجة مئوية، بينما تسجل درجة الحرارة المحسوسة ما بين الـ 37 والـ 38 درجة مئوية.