الثانوية العامة 2023.. تداول امتحاني الجيولوجيا وعلم النفس بجروبات الغش

زعمت جروبات الغش على موقع التواصل الاجتماعي، "تليجرام"، منذ قليل، تداول امتحان مادتي الجيولوجيا وعلم النفس، والذي يؤديه طلاب الثانوية العامة منذ التاسعة صباح اليوم.

وتتابع غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لجان امتحانات الثانوية العامة.

وتتكون غرفة العمليات من فريق مكافحة الغش وكذا الجهات المعنية، للتواصل مع المديريات التعليمية بالمحافظات وكذا متابعة أجواء الامتحان، واتخاذ الآجراءات اللازمة حال حدوث أى واقعة.

استأنف -منذ قليل- طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، الامتحان في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية للشعبة العلمية (العلوم)، ومادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) للشعبة العلمية (الرياضيات)، لمدة 3 ساعات، ومادة علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية لمدة ساعتين.

ويؤدي الامتحانات هذا العام 783025 طالبا وطالبة، من بينهم 276211 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية، و 391671 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم) و98658 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).

ويصل عدد لجان النظام والمراقبة إلى 11 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، وعدد لجان سير الامتحان 2098 لجنة.