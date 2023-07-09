المخابرات البريطانية: باخموت تعود مجددا كبؤرة للقتال

الأحد 09/يوليو/2023 - 09:14 ص

أفادت هيئة الاستخبارات البريطانية، اليوم الأحد، بأنه بعد فترة هدوء خلال شهر يونيو الماضي، أصبحت باخموت مجددا على مدار الأيام السبعة الماضية، موقعًا لبعض أعنف المعارك على طول الجبهة.

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن الهيئة القول: "حققت القوات الأوكرانية مكاسب ثابتة في كل من شمال وجنوب منطقة باخموت في منطقة دونيتسك، ومن المرجح للغاية أن الروس يعانون من معنويات سيئة، والقدرة المحدودة على العثور على المدفعية الأوكرانية وضربها".

وتابع تقرير الهيئة: "من شبه المؤكد أن القيادة الروسية ترى أنه من غير المقبول سياسيًا التنازل عن باخموت باعتبارها أحد المكاسب الروسية القليلة في الأشهر الاثني عشر الماضية".