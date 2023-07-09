جمال علام للاعبي المنتخب الأولمبي: فخور بكم وكنتم على قدر المسؤولية

حرص الأستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكرة والكابتن محمد بركات عضو المجلس والمشرف على المنتخب الأولمبي على مواساة لاعبي المنتخب والجهاز الفني وكل أفراد البعثة عقب انتهاء مباراة نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا بفوز المغرب 2/ 1.

وقال جمال علام للاعبين: كنتم أبطالًا وعلى قدر المسؤولية والحدث، وقدمتم أداءً رجوليًا رغم النقص العددي، أنا فخور بكم وأتوقع لكم تحقيق إنجاز فى الأولمبياد.

وتابع جمال علام: «عليكم أن تنظروا للمستقبل خاصة وأنكم تمتلكون من الإمكانات ما يؤهلكم لتحقيق حلم الميدالية الأولمبية، لعبتم بروح قتالية وقدمتم ملحمة كروية تستحقون عليها التهنئة والتقدير».

وتأهل منتخب مصر لأولمبياد باريس 2024 رفقة المغرب ومالي، واستحوذ الفراعنة على نصيب الأسد من كئوس الإبداع الفردية، حيث فاز إبراهيم عادل بجائزة أفضل لاعب فى البطولة وحمزه علاء فاز بجائزة أفضل حارس.