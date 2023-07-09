الأولى على الجمهورية بـ«الدبلومات الفنية» طالبة صباحًا وعاملة بسوبر ماركت مساءً.. صور

أكدت بسمة شوقي أبو زيد، الحاصلة على المركز الأول في الدبلومات الفنية الصناعية على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 2023، أنها تقوم بالذهاب للمدرسة في الصباح حتى الساعة الثانية عشرة، ثم تعود للدراسة، وفي تمام الساعة الخامسة تذهب للعمل في سوبر ماركت في قرية إشليمة التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، حيث تقيم.

وأضافت بسمة، التي فضلت الالتحاق بالتعليم الفني عوضًا عن الثانوية العامة بسبب التكاليف، أن الدراسة في التعليم الفني لا تقل أهمية عن الثانوية العامة، مشيرة إلى أن عملها في سن مبكرة ساعد في تحمل العبء المالي ودعم دراستها.

وأوضحت بسمة، أن حصولها على منحة للالتحاق بكلية الهندسة في العام الدراسي الجديد هي حلمها وهدفها.

وأكدت الأولى على الجمهورية بالدبلومات الفنية الصناعية، أن والدتها وصاحب العمل وزوجته كانوا يدعمونها خلال فترة دراستها وعملها، وأنها تمكنت من تحقيق حلمها بالحصول على المركز الأول على مستوى الجمهورية في دبلوم المدارس الفنية الصناعية نظام 3 سنوات، بعد جهود مضنية ومثابرة في الدراسة والعمل.

اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة الدبلومات الفنية 2023، بنسبة نجاح 64.47%.

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، قد أكد أن إجمالي عدد مدارس التعليم الفني يبلغ 1300 مدرسة موزعة على محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى بعض المدارس والفصول الملحقة على مدارس التعليم العام، لافتًا إلى أنه تم تطوير عدد 881 مدرسة فنية، وتطبيق البرامج والمناهج المبنية علي منهجية الجدارات المهنية بها، وكذا استحداث 29 برنامجا ومنهجا جديدا بالتعاون مع ممثلي سوق العمل، أهمها (تكنولوجيا المعلومات والاتصالات - الذكاء الاصطناعي - تكنولوجيا النظم الأمنية - تكنولوجيا الطاقة النووية- اللوجستيات - صناعة الحلى والمجوهرات)، لافتًا إلى أنه من المتوقع الانتهاء من تطوير جميع مناهج التعليم الفني وتدريب جميع المعلمين وتطبيقها في جميع المدارس الفنية بحلول العام الدراسي 2024/2025.

