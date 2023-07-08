إطلاق "بساطة باى" للدفع الإلكترونى فى مصر

أعلنت شركة بساطة القابضة عن إطلاق خدمة "بساطة باي"، التي تهدف لتكون واحدة من أكبر شركات وبوابات الدفع الإلكتروني في مصر.

تأتي هذه الخطوة نتيجة لدمج شركتي "مصاري" و"بي"، وتلبية الطلب المتزايد على حلول الدفع الإلكتروني الآمنة والسلسة بأسعار تنافسية من قبل مقدمي الخدمات والتجار والشركات والمستهلكين.

تجمع "بساطة باي" بين خبرة شركتي "مصاري" و"بي" في السوق المصرية، وتضم شبكة واسعة وآمنة من أكثر من 160 ألف نقطة بيع تتواجد في الأكشاك ومحلات السوبر ماركت والصيدليات ومتاجر التجزئة

وبما يتجاوز 30 مليون عميل في 27 محفظة، بإجمالي إيرادات تجاوزت 50 مليار جنيه مصري. .

تستخدم الخدمة التكنولوجيا المالية الحديثة مثل رموز QR وتقنية NFCs لتمكين المدفوعات الإلكترونية، مما يوفر تجربة دفع آمنة ومريحة للعملاء والتجار.

تهدف "بساطة باي" إلى تبسيط المعاملات المالية للأفراد والتجار والشركات، وتقديم أحدث حلول الدفع الإلكتروني المبتكرة.

يمكن للأفراد استخدام تطبيق "بساطة باي" على هواتفهم الذكية والدفع بسلاسة، بالإضافة إلى الدفع التلقائي.

بالنسبة للتجار، يمكنهم استقبال المدفوعات الإلكترونية باستخدام الماكينات المتاحة في نقاط البيع بدون الحاجة إلى بطاقات بنكية أو كاش.

قال كريم شحاتة، الرئيس التنفيذي لشركة" بساطة: جاءت هذه الشراكة منقسمة بين شركة إم إم جروب للصناعة والتجارة العالمية وشركة بي انفيستمينتس القابضة، وشركة"بي بي إي بارتنرز، وشركة فودافون مصر."

تسعى لتلبية احتياجات العملاء وتوفير العديد من الخدمات المالية التي يصل عددها إلى أكثر من 1800 خدمة، ومنها خدمات الاتصالات وتحصيل فواتير المرافق ومعاملات الشركات وفودافون كاش والتعاملات عبر الإنترنت وتحصيل الأقساط المالية والخدمات الحكومية ومدفوعات الشركات وغيرها.