الزمالك يصل ملعب السلام لمواجهة فيوتشر بالدوري

وصل منذ قليل فريق الكرة الأول بالزمالك، إلي ملعب السلام، لخوض مباراة فيوتشر، في اللقاء المقرر له مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

يدخل الزمالك لقاء فيوتشر في المركز الرابع لجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 56 نقطة، بينما يأتي فيوتشر في المركز الثالث لجدول الترتيب وذلك برصيد 58 نقطة.

يغيب عن فريق الزمالك في لقاء فيوتشر لأسباب متنوعة ما بين الإصابات والفنية كل من، محمود حمدي الونش، ونبيل دونجا، وسامسون أكينولا، ومصطفى شلبي، ومحمد عبد الشافي، وعبدالله جمعة، وأحمد بلحاج.

كما يغيب حسام عبدالمجيد وحاتم سكر ومحمد طارق لتواجدهم مع المنتخب الأولمبي، وسيف جعفر وويوسف نبيه لانقطاعهما عن التدريبات بعد توقيعهما لفريق بيراميدز.