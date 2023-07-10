حكام القمة.. صدام جديد بين الزمالك واتحاد الكرة

أزمة منتظرة جديدة بين الزمالك واتحاد الكرة، بسبب حكام مباراة القمة بين الأهلى والزمالك، بعدما أعلن الزمالك رفضه المشاركة فى المباراة حال إسنادها لحكام مصريين، وكان اتحاد الكرة رفض اتخاذ قرار بشأن الحكام فى انتظار وصول البرتغالي بيريرا من إجازته مساء اليوم.

وكشف مصدر مسئول داخل الاتحاد المصرى لكرة القدم، تطورات اختيار حكام مباراة القمة، وقال مصدر فى الجبلاية لـ«البوابة»، عن أننا نرغب ونساند بقوة الحكام المصريين لإدارة مباراة القمة، وهناك قرار سابق منذ تولي البرتغالي بيريرا رئاسة لجنة الحكام، أن يدير الحكم المصرى المباريات الكبرى، وبالفعل هناك استقرار على أن يدير الحكم المصرى مباراة القمة المقبلة.

وأضاف المصدر، أننا أبلغنا الأندية الراغبة منذ بداية الموسم أن يكون هناك تحمل لتكاليف الطاقم الأجنبي بجانب أيضا أن يتم إبلاغ اتحاد الكرة قبل المباراة بـ15 يوما حتى يتثنى لنا الإرسال للاتحادات الأوروبية من أجل اختيار طاقم تحكيم أجنبي، وهو ما لم يحدث حتى اللحظة.

وأكمل المصدر، أنه من الصعب تولى طاقم تحكيم أجنبي المباراة، خاصة أن الزمالك لم يطلب بشكل رسمي، ولم يدفع تكاليف الحكم الأجنبي، بجانب قرار لجنة الحكام والاتحاد بتولى طاقم مصرى إدارة مباراة القمة.

وعلمت «البوابة» أن الاتحاد المصرى لكرة القدم يختار بين 4 حكام لإدارة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك، وهم أمين عمر ومحمود البنا ومحمد عادل ومحمد معروف، لاختيار أحدهم للتواجد فى مباراة يوم الخميس المقبل.

على جانب آخر، شهدت الأيام الماضية اتصالات مستمرة بين مجلس إدارة اتحاد الكرة وروجيرو ميكالى المدير للمنتخب الأوليمبى، بسبب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى.

ويرغب ميكالى فى ضم محمد صلاح للمنتخب الأوليمبى فى أوليمبياد باريس 2024، لذلك قرر اتحاد الكرة مخاطبة ليفربول الإنجليزى، مبكرا للسماح لنجم ليفربول بالتواجد مع الفراعنة فى باريس.

وتصدر اسم النجم المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول قائمة اللاعبين الثلاثة المرشحين لقيادة الفراعنة فى أوليمبياد باريس 2024 بعدما ضمن المنتخب الأوليمبى التأهل.

ومؤتمر صحفى لاتحاد الكرة لكشف تفاصيل دورى المحترفين

ينظم اليوم مجلس إدارة اتحاد الكرة، مؤتمرا صحفيا بالعاصمة الإدارية للإعلان عن تفاصيل الدورى فى الموسم الجديد ومن المقرر أن يتحدث اتحاد الكرة عن تطبيق دورى المحترفين فى الموسم المقبل.

وشهدت الأيام الماضية جدلا واسعا بين أندية القسمين الثانى والثالث، بسبب رفض عدد كبير من أندية القسمين الثانى والثالث، تطبيق دورى المحترفين، لأنه سيضر بمصالح هذه الأندية، كما أنه سيكبد أندية الصعيد تحديدا فاتورة باهظة فى الانتقال لمواجهة أندية بحرى والإسكندرية ومرسى مطروح، خاصة أن هذه الأندية تعانى بالأساس أزمات مالية طاحنة وشح الموارد.

فى حال انعقدت الجمعية العمومية الطارئة لمناقشة أزمة تطبيق دورى المحترفين من عدمه، فإنه لكى يكتمل النصاب القانونى للجمعية العمومية لا بد من من حضور ثلثى أعضاء الجمعية العمومية، البالغ عددهم 134 ناديا، أى أنه يشترط حضور 90 ناديا مقدار الثلثين، ليبدأ بعدها التصويت على تطبيق دورى المحترفين بالموافقة أو الرفض.