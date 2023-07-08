ميكالي يستقر على ثلاثي "فوق السن" لتدعيم صفوف الفراعنة بالأولمبياد

تمكن المنتخب الوطني الاوليمبي لكرة القدم، بقيادة مدربه البرازيلي روجيرو ميكالي، من التأهل إلى أولمبياد باريس رسميا بعد تخطي مباراة نصف نهائي بطولة الأمم الأفريقية للشباب على حساب غينيا.

ووفقا للقوانين والقواعد يتم ضم ثلاثة لاعبين فوق السن لكل منتخب في فعاليات دورة الالعاب الاولمبية.

وعلمت "البوابة نيوز" من مصدر خاص بالمنتخب الأوليمبي، ان ميكالي استقر علي الثلاثي فوق السن لتدعيم صفوف الفراعنة الشباب في الأولمبياد وهم: محمد صلاح نجم الفراعنة والمحترف في فريق ليفربول الإنجليزي، محمد الشناوي حارس النادي الاهلي والمنتخب الاول، محمود حسن تريزيجيه لاعب المنتخب الأول والمحترف ضمن صفوف طرابزون التركي.

يواجه، مساء اليوم السبت، المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم، بقيادة البرازيلي ميكالي، نظيره منتخب المغرب في نهائي بطولة الأمم الأفريقية للشباب تحت ٢٣ سنة، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الحادية عشر مساء اليوم السبت.