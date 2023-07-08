رسميًا.. لاعب الأهلي السابق ينتقل إلى الرائد السعودي

قرر الجزائري أمير سعيود، الرحيل عن فريق الطائي، وخوض تجربة جديدة في الدوري السعودي من بوابة الرائد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأعلن نادي الرائد السعودي، اليوم السبت، تعاقده رسميًا مع أمير سعيود في صفقة انتقال حر، بعد رحيله عن الطائي عقب نهاية عقده.

سعيود، سبق له ارتداء قميص الأهلي خلال الفترة من 2008 حتى 2012، خرج خلالها للإعارة إلى العربي الكويتي والإسماعيلي ومولودية الجزائر.

ولعب سعيود خلال الموسمين الماضيين بقميص نادي الطائي، ليرحل عن الفريق رغم تمسك إدارة النادي به.

وخاض أمير سعيود 48 مباراة مع الطائي، وسجل معه 15 هدفًا وصنع 9 آخرين بجميع المسابقات.

أمير سعيود

وأصدر نادي الطائي بيانًا بشأن رحيل أمير سعيود عن الفريق، قائلًا: «بدأت إدارة النادي المفاوضات مع اللاعب قبل دخوله الفترة الحرة، وطلبت منه التجديد بعرض مالي أعلى، وكان رد اللاعب أنه سيرد على العرض في وقت لاحق. أعادت إدارة النادي التفاوض مع اللاعب برفع العرض المالي للاعب، ولكنه لم يعط ردا على العرض، بحجة أن يريد مزيدا من الوقت للتفكير. تم مراجعة اللاعب أكثر من مرة بعد ذلك، وكان يقدم ردودا لا تحمل قبولا أو رفضا للعروض».

وأضاف: «قام مفاوض الطائي برفع العرض مرات عديدة إلى أن بلغت الزيادة 50% من قيمة عقده السابق، وكان رد اللاعب على العرض مثل ردوده السابقة».

وتابع البيان: «بعد مباراة الباطن، قدم مفاوض الطائي عرضا للاعب بزيادة 60 عن راتبه، وقال اللاعب سأفكر بالأمر، فطلب المفاوض من الكابتن سعيود كتابة المبلغ الذي يراه مناسبا للنظر فيه، إلا أنه رفض كتابة المبلغ الذي يرغبه، وقال سأفكر بالأمر وأقوم بالرد عليكم، ولكنه لم يرد على مفاوض النادي بعد ذلك. ما يثار الآن من أن اللاعب سعيود قد عاد إلى النادي ويرغب تجديد عقده مع النادي، فهو كلام لا صحة له أبدا».

واختتم الطائي في بيانه: «أخيرا إن إدارة نادي الطائي تقدر كافة لاعبيها السابقين والحاليين، وتتمنى لهم التوفيق في أي مكان يرونه مناسبا لهم وتتمنى للاعبها النجم أمير سعيود كل التوفيق والنجاح في مسيرته المقبلة».