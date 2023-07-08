أغرب من الخيال.. "لينا مدينا" أصغر أم في التاريخ

لينا فتاة صغيرة من أمريكا الجنوبية وبالتحديد بيرو، أحضرها والداها إلى المستشفى في سن الخامسة بسبب ازدياد في حجم بطنها، اعتقد في البداية أن لديها ورم، لكن بعد أن أجرى الأطباء بعض الفحوصات إكتشفوا أنها في شهرها السابع من الحمل !

بعد شهر ونصف، وضعت مولوداً ذكراً بعملية ولادة قيصرية، وتم توثيق حالتها في مجلة "لا بريس ميديكال".

كان ابنها يزن 2.7 كجم عند ولادته، وسمي خيراردو على إسم الطبيب الذي قام بعملية الولادة، ظن خيراردو بأن لينا هي أخته حتى اكتشف أنها أمه عندما بلغ العاشرة من العمر، نمى الطفل نمواً طبيعياً وتوفي عن عمر 40 عاماً عام 1979 بسبب مرض في نخاع العظم.

لم تكن هناك أية أدلة عن طبيعة حمل الطفلة لينا، كما أنها لم تفصح عن هوية أبو الطفل أو عن ظروف الحمل، والأرجح أنها لم تكن تعرف أو تفهم لأنها لم تستطع أن تعطي إجابات دقيقة، اعتقل والد لينا بتهمة الاغتصاب ،إلا أنه أفرج عنه بسبب نقص الأدلة.

تزوجت مدينا لاحقاً من راؤول خورادو الذي أنجبت منه ولدها الثاني، ثم عملت كسكرتيرة في عيادة د. خيراردو لوسادا، الطبيب الذي قام بتوليدها، علمها لوسادا وساعد ابنها في الالتحاق بالمدرسة.

ومع أن البعض اعتبر أن هذه القصة عبارة عن خدعة، إلا أن الأطباء تأكدوا منها على مر السنين معتمدين على نتائج عينات وصور أشعة سينية للرحم، بالإضافة إلى الصور الفوتوغرافية، البلوغ المبكر في الأطفال في سن الخامسة نادراً، لكنه ليس مستحيلاً، كما أن الحمل والولادة في مثل هذا السن حالة نادرة جداً إلا أنها حدثت في سابقة تعد الأولى من نوعها و ربما الأخيرة.