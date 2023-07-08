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السبت 08 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأرصاد تحذر من ارتفاع الأمواج واضطراب البحر لمدة 3 أيام

صورة توضيحية
صورة توضيحية
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كشفت هيئة الأرصاد المصرية في نشرتها حول حالة الطقس، أنه اعتبارا من اليوم السبت الموافق 8 يوليو حتى الإثنين 10 يوليو، من المتوقع أن تنشط الرياح الشمالية الغربية على شواطئ مسطح البحر المتوسط على سواحل ومدن ( مطروح -الضبعة -العلمين - الإسكندرية -بلطيم - دمياط) مما يعمل على اضطراب فى حركة الملاحة البحرية.

وأعلنت هيئة الأرصاد ارتفاع الموج  من 2 إلى 3 متر ، لذلك على المصطافين يجب توخى الحيطة والحذر، وكشفت في نشرتها حول الطقس عن الظواهر الجوية، والتي تشمل تتكون الشبورة المائية الخفيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين وربع والرياح السطحية شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

 

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