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السبت 08 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

وزير الإنتاج الحربي: الرد على 1258 شكوى خلال العام الماضي

وزير الإنتاج الحربى
وزير الإنتاج الحربى المهندس محمد صلاح الدين
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أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي  حرصه للمتابعة الدورية لموقف منظومة الشكاوى بالوزارة بهدف التأكد من التواصل الدائم مع المواطنين والعاملين وتحقيق الإستجابة الفورية لشكواهم والعمل على الرد عليها فى أسرع وقت ممكن وفقًا للقوانين واللوائح والإشتراطات المُنظمة، جاء ذلك في ضوء تلقّي  الوزير لتقرير من المختصين بالوزارة حول الموقف التنفيذي لمنظومة الشكاوى بالإنتاج الحربي.

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أنه يتم تلقي الشكاوى من خلال منظومة الشكاوى بالوزارة وصفحة الوزارة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ومنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، لافتًا إلى أنه بمجرد ورود الشكوى يتم توجيهها للقطاعات المختصة لسرعة فحصها والعمل على وضع الاستجابات والردود الأنسب طبقًا لطبيعة كل شكوى.

وأوضح الوزير "محمد صلاح" أنه من إنجازات وزارة الإنتاج الحربي خلال العام الماضي الرد على (1258) شكوى بنسبة 100% من الشكاوى الواردة للوزارة مما يعكس نسب إنجاز واستجابات مميزة كمًا ونوعًا كما يعكس حرص وزارة الإنتاج الحربي على التماشي مع سعي الحكومة للارتقاء بمستوى الخدمات المُقدَّمة للمواطنين ومحاصرة أوجه الخلل على مختلف المستويات الإدارية والتغلب عليها من خلال فحص الشكاوى الواردة المختلفة ومعالجتها.

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