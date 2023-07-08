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السبت 08 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

النيابة تطلب تقرير المرور الفني في مصرع سيدة وابنتيها بمساكن شيراتون

أرشيفيه
أرشيفيه
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طلبت نيابة النزهة التقرير الفني للمرور حول حادث الشيراتون والذي اسفر عن مصرع سيدة وابنتيها  كما صرحت بدفن الجثث عقب الانتهاء من اعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات وسرعة ضبط وإحضار المتهم كما انتقل فريق من النيابة الي مكان الحادث لمعاينته.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث سير في مساكن الشيراتون وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث وتبين وفاة سيدة وابنتها فيما مازالت فتاة على قيد الحياة في حالة خطرة.

وكشفت التحريات الأولية أثناء عبور المجني عليهن الطريق دهسهم شاب يقود سيارة وفر هاربا وتكثف الجهود لضبطه.

إعداد تقرير الصفة التشريحية التحريات الأولية المباحث الجنائية مصرع سيدة وابنتيها حادث الشيراتون