النيابة تطلب تقرير المرور الفني في مصرع سيدة وابنتيها بمساكن شيراتون

طلبت نيابة النزهة التقرير الفني للمرور حول حادث الشيراتون والذي اسفر عن مصرع سيدة وابنتيها كما صرحت بدفن الجثث عقب الانتهاء من اعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات وسرعة ضبط وإحضار المتهم كما انتقل فريق من النيابة الي مكان الحادث لمعاينته.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث سير في مساكن الشيراتون وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث وتبين وفاة سيدة وابنتها فيما مازالت فتاة على قيد الحياة في حالة خطرة.

وكشفت التحريات الأولية أثناء عبور المجني عليهن الطريق دهسهم شاب يقود سيارة وفر هاربا وتكثف الجهود لضبطه.