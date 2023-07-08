مهرجان العلمين.. الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط

تستضيف مدينة العلمين الجديدة الحدث الترفيهي الأكبر بالشرق الأوسط، حيث تبدأ أولى فعالياته خلال أيام قليلة ويستمر طوال موسم الصيف ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

ووفقا لتقرير عرضته فضائية "إكسترا نيوز"، يستقبل المهرجان مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربي ، ويضم المهرجان العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، كما يشمل إقامة معارض وعروض ترفيهية، ويضم أحداثا رياضية بمشاركة فرق واتحادات دولية.

يشهد المهرجان إقامة حفلات غنائية تاريخية لأبرز الفنانين عربيا ودوليا تشارك به كبرى شركات التنظيم والحفلات بمصر والوطن العربي، وتقام الأحداث والفعاليات بـ3 مناطق رئيسية على مستوى المدينة.