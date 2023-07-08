تفاصيل مأساوية فى واقعة العثور على جثة شاب متوفى منذ 4 أيام بحدائق القبة

واقعة مأساوية شهدتها منطقة حدائق القبة بالقاهرة عندما عثرت الشرطة على جثة شاب متوفى منذ 4 أيام وجثته متعفنة وتبين أنه مقيم بمفرده بعد وفاة والديه.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من الأهالي مفاده وجود رائحة كريهة تنبعث من شقة شاب يقيم بمفرده بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتم كسر الباب وعثر على جثة شاب فى حالة تعفن رممي لمرور 4 أيام على وفاته، وبسؤال الأهالي وشهود العيان قرروا بأن الشاب يقيم بمفرده بعد وفاة والديه وأنه كان متزوجًا من سيدة ولديه ابن منها ولكن بينهما مشاكل وتمنعه من رؤية الطفل.

وأضاف شهود العيان أن الشاب فى الأونة الأخيرة كان يمر بحالة اكتئاب شديد ولا يزوره أحد حيث أن شقيقاته البنات متزوجات، ورجحت التحريات الأولية عدم وجود شبهة جنائية فى الواقعة وتحرر المحضر اللازم.