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السبت 08 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أغلقت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة، على ارتفاع؛ وذلك عقب صدور بيانات قللت المخاوف من رفع البنك المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1%، فيما انخفض المؤشر ستوكس 600 بواقع 3.1% هذا الأسبوع؛ مسجلًا أسوأ أداء أسبوعي منذ منتصف شهر مارس.
كما ارتفع مؤشر قطاع الكيماويات 1.6%، وقفز سهم كوكاكولا 5.1%، بينما تصدّرت قطاعات من بينها البناء والمواد الخام، والرعاية الصحية، والسفر والسياحة الهبوط الأسبوعي إذ خسر كل منها أكثر من 4%، في حين ظل المؤشر العقاري الرابح الوحيد بصعوده 0.4% خلال الأسبوع.

الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع