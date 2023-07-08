أغلقت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة، على ارتفاع؛ وذلك عقب صدور بيانات قللت المخاوف من رفع البنك المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1%، فيما انخفض المؤشر ستوكس 600 بواقع 3.1% هذا الأسبوع؛ مسجلًا أسوأ أداء أسبوعي منذ منتصف شهر مارس.
كما ارتفع مؤشر قطاع الكيماويات 1.6%، وقفز سهم كوكاكولا 5.1%، بينما تصدّرت قطاعات من بينها البناء والمواد الخام، والرعاية الصحية، والسفر والسياحة الهبوط الأسبوعي إذ خسر كل منها أكثر من 4%، في حين ظل المؤشر العقاري الرابح الوحيد بصعوده 0.4% خلال الأسبوع.
اقتصاد
الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع
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أغلقت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة، على ارتفاع؛ وذلك عقب صدور بيانات قللت المخاوف من رفع البنك المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة.
أغلقت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة، على ارتفاع؛ وذلك عقب صدور بيانات قللت المخاوف من رفع البنك المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة.