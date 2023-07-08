بالصور.. صفاء أبو السعود تُشعل حفل مسرح الماركيه

تألقت النجمة الكبيرة صفاء أبو السعود في حفلها، أمس الجمعة، بمسرح الماركيه بحضور عدد 1800 من أصحاب الهمم والقدرات الخاصة الذين عادت من أجلهم للغناء من جديد، من أجل حملة مانحي الأمل العالمية "The Hope Giver Campaig"، وهي حركة عالمية تدعو إلى أهمية نشر الأمل.



وقدمت الحفل النجمة سيمون باللغة الفرنسية، بمشاركة 22 دولة، ولم تكتفي سيمون بالتقديم وختام الحفل بل شاركت الجمهور أغانيها منها: مش نظرة وابتسامة، وشارك بالحفل أيضًا فرقة كورال هارموني.

وتهدف مانحي الأمل إلى رفع مستوى ملايين الأشخاص، بما في ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة ومحاربي السرطان ومرضى القلب والأوعية الدموية والأيتام، بالإضافة إلى الأشخاص المشردين ومرضى الصحة العقلية واليائسين الذين واجهوا حدثًا مؤلمًا، أو مرضًا صعبًا.

بينما عبرت سيمون عن سعادتها للوقوف بجانب صفاء أبو السعود على المسرح مشيرة إلى أنها من أوائل الذين شجعوها في بدايتها الفنية.

‎ومن جانبه قال الكابتن أنور الكموني، إنه سعيد بهذا العدد من الحضور، مشيرًا إلى أن هذا العدد المهول الذي وصل إلى أكثر من 1800 شخص، وتفاعل الجمهور مع أغاني النجمة الكبيرة صفاء أبو السعود، وسيمون من الشباب والكبار.

‎وأضاف «الكموني»، أن وجود صفاء أبو السعود سفيرة للحملة أعطاها ثقل، ونجاح أكبر لأغنيتها الجديدة التي قدمتها في الحفل وتتعاون خلالها مع المؤلف الموسيقي شريف الوسيمي، والشاعر السمنودي هارموني جامعة عين شمس، وهي عن الأمل والتفاؤل في الحياة.

‎حملة مانحي الأمل مستوحاة من قصة أنور الكموني للتغلب على المستحيل كأول رياضي يعود لممارسة الرياضة الاحترافية بعد عملية زرع نخاع العظم التي تعرف بأنها أخطر من السرطان.



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