إنقاذ 57 مصطافا من الغرق في رأس البر

شهدت مدينة رأس البر إقبالا كبيرا من الزائرين خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث توافد الآلاف من مختلف المحافظات منذ الساعات الأولى من صباح اليوم وسط استعدادات مكثفة نفذتها الوحدة المحلية لمدينة رأس البر وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط لتوفير كافة الخدمات.

فى هذا السياق،تواجدت فرق الإنقاذ منذ شروق الشمس حتى الغروب وسط تجهيزات تضمنت المعدات البحرية وعدد ٣٣ برج إنقاذ و ٥ خيم لتجميع الأطفال التائهين و ٤ نقاط للاسعاف، حيث نجحت تلك الجهود فى إنقاذ ٥٧ حالة من الغرق وتسليم ١١٤ طفل تائه الى ذويهم.

كما استقبلت الساحة المجهزة بشارع ١٠٩ سيارات رحلات اليوم الواحد ، وتم متابعة انتظام العمل بموقف سيارات الأجرة إلى جانب انتظام حركة النقل بالاتوبيسين السياحى والطفطف لنقل الركاب من الموقف حتى بداية منطقة اللسان مرورا بشارع بورسعيد.

فى سياق منفصل استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية عدد 1 سفينة ، بينما غادر عدد 1 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة .

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وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 23276 طن تشمل : 4300 طن مولاس و 1160 طن حديد و 11020 طن كلينكر و 100 طن يوريا و 270 طن رمل و 6426 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 37371 طن تشمل : 1318 طن خشب زان و 197 طن حديد و 100 طن ابلاكاش و 667 طن صودا و 3982 طن فول صويا و 5030 طن فول و 2526 طن عدس و 4387 طن خردة و 11871 طن قمح و 7293 طن ذرة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 454 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 144 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3402 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 170394 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 226393 طنًا .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3898 طن قمح متجهين إلى صوامع الفيوم و شبرا و كوم أبو راضى ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5532 شاحنة .