نقل فان دير سار للمستشفى بسبب نزيف في المخ

تعرض أسطورة حراسة المرمى الهولندية السابق، إدوين فان دير سار، لوعكة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى.

يعاني فان دير سار من نزيف حاد في المخ، ليدخل غرفة العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية خلال إجازته.

وأفادت صحيفة «تيليجراف» البريطانية، أن فان دير سار تعرض لنزيف حاد في المخ، خلال إجازته في كرواتيا، نقل بعدها بطائرة هيليكوبتر بشكل طارئ إلى قسم العناية المركزة.

ويتولى فان دير سار (52 عامًا)، منصب المدير العام لنادي آياكس أمستردام الهولندي، قبل أن يتخذ قرارًا بالتنحي عن منصبه الإداري في انادي اعتبارًا من 1 يونيو الماضي.

وقال حارس مرمى مانشستر يونايتد السابق حينها: «أنا الآن بحاجة إلى الابتعاد عن نفسي، والاسترخاء والقيام بأشياء أخرى».

وأصدر نادي أياكس بيانًا رسميًا بشأن مديره العام السابق إدوين فان دير سار، يوضح من خلاله حالة الحارس الأسطوري الصحية.

وأكد النادي الهولندي في بيانه، أن فان دير سار في العناية المركزة وحالته مستقرة، وأشار آياكس أنه سيقوم بتقديم تحديثات بمجرد وجود المزيد من المعلومات الملموسة، متمنيًا له الشفاء العاجل.

لعب فان دير سار لأندية، آياكس ويوفنتوس وفولهام ومانشستر يونايتد قبل الاعتزال في 2011 بعد نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا أمام برشلونة، وخاض 130 مباراة دولية مع منتخب هولندا.