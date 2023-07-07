مبادئ المسرح والرسم في ورش للأطفال بقصور الثقافة بأسيوط

شهد فرع ثقافة أسيوط، الخميس، عددا من الفعاليات المقدمة للرواد من الأطفال بعدة مواقع تابعة، حيث استقبل قصر ثقافة أسيوط مجموعة من الأطفال لتنفيذ ورشة مسرح الطفل قدمها الفنان علاء مالك قام خلالها بشرح مفصل عن مبادئ المسرح والأداء التمثيلي الحركي للأطفال.

وقدمت الفنانة ولاء فرحات تمهيدا عن مبادئ الرسم البسيطة والتلوين واكتشاف بعض الموهوبين في مجال الرسم خلال ورشة فنية للأطفال بقصر ثقافة الزعيم جمال عبد الناصر ببني مر.

بينما احتفل الأطفال بمكتبة آل عابدين بموشا بذكرى ثورة ٣٠ يونيو المجيدة عبر فعاليات ورشة فنون تشكيلية قدمتها الفنانة نسرين شوقي حنا، قام الأطفال خلالها بأناملهم بالتعبير عن أهم معالم الثورة.

وقدم بيت ثقافة محمود حسن إسماعيل بالنخيلة ورش حكي للأطفال تحت عنوان "الملكة والنحل" قدمتها عفاف عطيفي، وخلالها تم توضيح دورة النحل في تصنيع العسل بجانب تقديم بعض المسابقات الثقافية بين الأطفال.

الفعاليات جاءت ضمن برامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، المقدمة بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوي، حيث تشهد برامج ثقافة أسيوط تنوعا في المحتوى المقدم لتنمية ودعم قدرات ومواهب الأطفال والنشء.