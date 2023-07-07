أصيب به الراحل علاء عبد الخالق.. أعراض وأسباب ضعف العصب البصري

أصيب الفنان الراحل “علاء عبد الخالق” بمرض ضعف العصب البصري في السنوات الأخيرة من حياته مما ترتب عليه ارتدائه الدائم لنظارة شمس، فما هو مرض ضعف العصب البصري وما هي أغراضه وكيفية الوقاية منه.

مرض ضعف العصب البصري

ضعف العصب البصري اضطراب يؤثر على عصب العين الذي ينقل الإشارات البصرية من العين إلى الدماغ ويمكن أن يحدث هذا الاضطراب نتيجة للعديد من الأسباب، بما في ذلك الأورام الدماغية والتهابات العين والأوعية الدموية المتضيقة والإصابات والأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم.

ويمكن أن يؤدي ضعف العصب البصري إلى تدني حدة الرؤية وفقدان الرؤية في الحالات الشديدة، ويعتمد علاج هذا المرض على سببه وشدته، حيث يمكن استخدام الأدوية والعلاج الجراحي والعلاج الإشعاعي والعلاج الفيزيائي لتحسين الحالة أو الحد من تدهورها. ويجب على أي شخص يشعر بأي أعراض غير طبيعية في الرؤية مثل تدني حدة الرؤية أو فقدان الرؤية زيارة الطبيب للحصول على التشخيص الدقيق والعلاج المناسب.

أعراض ضعف العصب البصري

تتضمن أعراض ضعف العصب البصري عدة علامات وأعراض، من أبرزها:

تدني حدة الرؤية: حيث يشعر المريض بعدم وضوح الرؤية وعدم القدرة على الرؤية بوضوح كما كان من قبل. العمى الجزئي: وهو فقدان الرؤية في جزء من العين أو في حقل الرؤية. ظهور الألوان بشكل باهت: حيث يصبح لون الأشياء باهتًا وغير واضح. الشعور بالألم في العين: وقد يصاحب هذا الألم الحكة والجفاف في العين. الصعوبة في التكيف مع ضوء النهار: حيث يصبح الضوء الساطع مزعجًا ويؤثر على القدرة على الرؤية. العدوى في العين: يمكن أن تسبب العدوى تهيجًا في العين وتسبب ضعف العصب البصري.

ويجب على أي شخص يشعر بأي من هذه الأعراض زيارة الطبيب لتحديد السبب والحصول على العلاج المناسب. كما يمكن أن يتواجد ضعف العصب البصري بدون أعراض ويتم اكتشافه بالفحص الطبي الدوري.

الأسباب المؤدية إلى ضعف العصب البصري

يمكن أن يحدث ضعف العصب البصري نتيجة للعديد من الأسباب، بعضها قد يكون خطيرًا ويتطلب علاجًا فوريًا، ومن بين هذه الأسباب:

الأورام الدماغية: حيث تضغط الأورام على العصب البصري وتؤثر على إرسال الإشارات البصرية من العين إلى الدماغ.

التهابات العين: مثل التهاب السحايا والتهاب الشبكية والتهاب الزرق، حيث يؤدي الالتهاب إلى تلف العصب البصري.

الأوعية الدموية المتضيقة: حيث يؤدي ضيق الأوعية الدموية التي تغذي العصب البصري إلى تدني تدفق الدم والأكسجين والمواد الغذائية إلى العصب، مما يؤدي إلى تلفه.

الإصابات: مثل الصدمات والكدمات القوية على الرأس أو العين تؤثر على العصب البصري وتؤدي إلى ضعفه.

أمراض مزمنة: مثل السكري وارتفاع ضغط الدم والتصلب اللويحي وأمراض الكلى والكبد، والتي تؤثر على الأوعية الدموية المغذية للعصب البصري.

الوراثة: يمكن أن يكون العيب الوراثي في العصب البصري هو السبب وراء ضعفه.

الوقاية من مرض ضعف العصب البصري؟

لا يوجد وقاية مضمونة من ضعف العصب البصري، لكن هناك بعض الإجراءات التي يمكن اتباعها للحفاظ على صحة العين والحد من خطر الإصابة بالمرض، ومنها:

الحفاظ على نظام غذائي صحي: يجب تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن مثل الفيتامين A والزنك والسيلينيوم والأوميغا 3، حيث تساعد على تحسين صحة العين.

الحفاظ على وزن صحي: السمنة والوزن الزائد يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بضعف العصب البصري.

تجنب التدخين: تدخين التبغ يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بضعف العصب البصري.

التحكم في الأمراض المزمنة: مثل السكري وارتفاع ضغط الدم والتصلب اللويحي وأمراض الكلى والكبد، حيث تؤثر هذه الأمراض على الأوعية الدموية المغذية للعصب البصري.

استخدام واقيات العين: يجب حماية العين من الإصابة بالإصابات والحروق والمواد الكيميائية باستخدام واقيات العين المناسبة.

الفحص الدوري: ينصح بإجراء الفحوصات الدورية للعين للكشف المبكر عن أي مشاكل في العين والعلاج المناسب.

ويجب على الأشخاص الذين يعانون من أي أعراض غير طبيعية في العين زيارة الطبيب لتحديد السبب والحصول على العلاج المناسب.