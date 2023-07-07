نهائي أمم أفريقيا للشباب.. اجتماع مغلق للفراعنة عقب المران الأخير استعدادا للمغرب

قرر البرازيلي ميكالي، المدير الفني للمنتخب الوطني الأوليمبي لكرة القدم، عقد اجتماع مغلق عقب الانتهاء من مران الفراعنة الاخير مساء اليوم الجمعة، استعدادا لمواجهة منتخب المغرب غدا في نهائي بطولة الامم الافريقية للشباب تحت ٢٣ سنة.

يعقد المدير الفني هذا الاجتماع للحديث عن أهمية المباراة وتحقيق الفوز، بجانب اعطاء بعد التعليمات للاعبين وشرحها بالفيديو لتخطي المباراة النهائية بنجاح.

أكد البرازيلي ميكالي المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم، أن مباراة الغد أمام المغرب كبيرة وأشبه بحفلة كروية تليق باسم المنتخبين الكبيرين، لامتلاء صفوف المنتخبين بالمواهب.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: “متفاجئ جدا بالجمهور المغربي وشغفه بالكرة المصرية، وثقافة الكرة عالية جدا هنا فى المغرب، وهذا شيء رائع، كل الاحترام للمغرب ولكننا مصر”.