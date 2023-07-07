"مواد البناء": الصناعة المصرية شهدت تغير جذري في التعامل مع المستثمرين



التقى المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بالدكتور كمال الدسوقي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات وغرفة صناعات مواد البناء، والدكتور طه زيدان عضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء، حيث تناول اللقاء برامج تطوير الأداء وخطة الهيئة لتسريع إنهاء الإجراءات وحل المشاكل التي تواجه المستثمرين الصناعيين.

وقال الدكتور طه زيدان عضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء: “نوجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي علي مجهوداته العظيمة في مساندته لنمو وتطور الصناعة المحلية من خلال توجيهاته المستمرة للحكومة بمنح قطاع الصناعة الأولوية في المرحلة الراهنة، والنهوض بالوضع الاقتصادي للدولة المصرية”.

وأضاف أن نتيجة لقرارات رئيس الجمهورية لدعم الصناعة وتشجيع الاستثمار واختياره لبعض القيادات صاحبة القرارات التي تعمل لصالح الدولة، شهدت الصناعة في مصر تغير حقيقي و جذري لمفهوم التعامل الحكومي مع المستثمرين واصحاب المصانع وفي داخل الهيئة العامة للتنمية الصناعية.



وأعرب زيدان، عن امتنانه العميق للرئيس السيسي لعمله الدؤوب المتفاني الذي يقوم به يوميا لخدمة الوطن والمواطنين والعمل علي رفع المستوي المعيشي للمواطن وتحسين الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالإضافة الي تقديمه كل سبل الدعم اللازم للصناعة والمصنعين وتشجيعه الدائم للمستثمرين والعمل علي توفير افضل مناخ للاستثمار في مصر في سبيل خلق بيئة آمنه وقوية للمستثمر.

ولفت إلى أن المهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة حقق للمستثمرين واصحاب المصانع وللصناعة الوطنية بشكل عام نتائج رائعة وملموسة علي ارض الواقع وذلك خلال رؤيته الواضحة وخطط العمل للنهوض بالصناعة.

وأشاد زيدان بجهود رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية المهندس محمد عبد الكريم لتطوير الأداء داخل الهيئة، قائلاً “المهندس محمد عبد الكريم أسس ورسخ مفاهيم التعامل المحترم والاستجابة السريعة لشكاوي المصنعين والعمل علي حل مشاكلهم وتذليل العقبات جانب سرعة اتخاذه للقرار المناسب لعلاج المشكلات من جذورها مما يجعله نموذج يحتذى به في الانجاز والعمل، كانت هناك مشكلة تتعلق بخطاب ضمان جدية لمشروع لدي الهيئة من 2008 ظلت عالقة لمدة ١٥ عام، قام رئيس الهيئة بحلها خلال مدة لا تتجاوز عشرة دقائق".

وأشار إلى أنه تم وضع نظام وبرنامج للربط بين كافة مواقع الهيئة فضلا عن المتابعة المستمرة لرئيس الهيئة لجميع الاجراءات بشكل يومي خاصةً المتعلقة بالمعاينات والتراخيص بالإضافة إلى تكليفه عدداً من المسئولين ذو كفاءة تحت اشرافه المباشر لحل اي مشكلة تواجه المستثمرين الصناعيين بشكلٍ عاجل وفوري.