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الجمعة 07 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

سقوط تشكيل عصابي بمخدرات بقيمة 36 مليون جنيه بالدقهلية

(الأجهزة الأمنية
(الأجهزة الأمنية تنجح فى ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى
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أكدت تحريات الأجهزة الأمنية ضلوع تشكيل عصابى يضم (3 أشخاص - مقيمين بدائرة مركز شرطة نبروه بالدقهلية) فى الاتجار بالأقراص والمواد المخدرة.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم (مليون قرص لعقار الكبتاجون المخدر - 24  كيلو جرام لمخدر الهيدرو - مبالغ مالية). 
قدرت القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (36 مليون جنيه تقريبًا)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

والمواد المخدرة مليون قرص لعقار الكبتاجون