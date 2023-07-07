سقوط تشكيل عصابي بمخدرات بقيمة 36 مليون جنيه بالدقهلية

أكدت تحريات الأجهزة الأمنية ضلوع تشكيل عصابى يضم (3 أشخاص - مقيمين بدائرة مركز شرطة نبروه بالدقهلية) فى الاتجار بالأقراص والمواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم (مليون قرص لعقار الكبتاجون المخدر - 24 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - مبالغ مالية).

قدرت القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (36 مليون جنيه تقريبًا)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.