بسبب ثريدز.. تويتر ستقاضي ميتا بسرقة أسرار ومعلومات سرية

هددت شركة "تويتر" بملاحقة شركة "ميتا" قضائيًا بسبب تطبيق «ثريدز»، ويأتي ذلك بأن قام محامي تويتر أليكس سبيرو بإرسال خطابا إلى مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي للشركة الأم لموقع فيس بوك.

وتهدف ميتا، التي أصدرت منصتها ثريدز،الأربعاء، والتي استقطبت أكثر من 30 مليون مستخدم، إلى منافسة قوية أمام منصة تويتر المملوكة لإيلون ماسك، مستفيدة من وجود ملايين المستخدمين لإنستجرام.

وأوضح موقع سيمافور الإخباري أن سبيرو وجه اتهام إلى ميتا في رسالته بتعيين موظفين سابقين في تويتر "كانوا لا يزالون يتمتعون بالقدرة على الوصول إلى الأسرار التجارية وغيرها من المعلومات السرية للغاية لدى تويتر".

وكتب سبيرو في الرسالة: "تعتزم تويتر تطبيق حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها بحزم، وتطالب ميتا باتخاذ خطوات سريعة للتوقف عن استخدام أي أسرار تجارية أو معلومات أخرى سرية للغاية لدى تويتر".