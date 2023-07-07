انطلاق مشروع تدريب البطل الأوليمبي في محافظة دمياط

أجرت إدارة الرياضة بمديرية الشباب والرياضة بدمياط، بمركز شباب مدينة دمياط الساحة الشعبية ، بالتعاون مع الإدارة المركزيه للأداء الرياضي، متابعة ميدانية للمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، في ضوء حرص وزارة الشباب والرياضة على انتظام العمل بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بدمياط.

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة تنفذ المشروع القومي للبطل الاولمبي والموهبة على مستوي جميع الجمهورية؛ لاكتشاف ورعاية المواهب الرياضية في العاب "الملاكمة، المصارعة، الجودو، التايكوندو، العاب القوى، تنس الطاولة، كرة السلة، كرة اليد، رفع الأثقال"، بالإضافة إلى المشروع القومي لموهوبي الإسكواش، لإعداد أبطال أوليمبين لتمثيل مصر في المحافل الدولية،حيث يهدف المشروع للإعداد ابطال اولمبيين يمثلوا مصر في المحافل الدولية.

يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ودكتورة منال عوض محافظ دمياط وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير عام المديرية.

وأعلن الدكتور وليد الشاذلي وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة دمياط عن استمرار أنشطة المراكز الرياضية للقرى الأكثر احتياجا،حيث تواصل المراكز الرياضية فعاليات التدريب بالقرى الأكثر احتياجا المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى تنظمها الإدارة المركزية للتنمية الرياضية " الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بدمياط.

وينفذ المشروع بمركز شباب كفر المنازلة إدارة ميت ابو غالب ومركز شباب الإبراهيمية القبلية إدارة كفر سعد ويتم تنفيذ التدريب بواقع 3 مرات تدريب أسبوعيا لرياضات الكاراتيه، كرة الطائرة، كرة القدم، كاراتيه، العاب ترويحية لجميع الفئات خلال الفترة من 15/ 5 حتي 15 / 8 / 2023.