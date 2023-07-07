مصرع وإصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بمنشأة القناطر

لقي شخصين مصرعهما بينما أصيب آخر في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر شمال محافظة الجيزة.

تلقى المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود مصابين بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين أنه خلال سير سيارة ملاكي اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة، ونتج عن الحادث مصرع شخصين وإصابة آخر جرى نقل جثامين المتوفين إلى ثلاجة مستشفى مبارك تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم نقل المصاب إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.