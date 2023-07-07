ترقب في الجبلاية لعودة "بيريرا" لحسم حكام القمة

يترقب مسئولو لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة انتهاء إجازة البرتغالي فيتور بيريرا رئيس اللجنة، وعودته من بلاده؛ لحسم ملف حكام مباراة القمة المنتظرة بين الأهلي والزمالك، والمقرر إقامتها يوم 13 يوليو الجاري.

وعلمت “البوابة نيوز” أن مسئولي لجنة الحكام أجلوا اتخاذ القرار النهائي بشأن طاقم حكام قمة الأهلي والزمالك؛ لحين عودة بيريرا من البرتغال، وعرض الاقتراحات التي أعدتها اللجنة بشأن طاقم حكام مباراة القمة على الخبير البرتغالي.

وجهز مسئولو لجنة الحكام أكثر من اقتراح لأطقم حكام مصرية، لاختيار أحدها لإدارة مباراة قمة الأهلي والزمالك، وهي المباراة المؤجلة من الجولة الـ31 لبطولة الدوري الممتاز.

واتفق بيريرا منذ فترة مع أعضاء لجنة الحكام على إسناد إدارة لقاء الأهلي والزمالك إلى طاقم حكام مصري؛ استمرارًا لسياسة الاعتماد على الحكام المصريين في إدارة المباريات الكبرى، على غرار ما تم في لقاء نهائي كأس مصر وكأس السوبر الماضيين.