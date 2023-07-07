دور الذكاء الاصطناعي في إدارة النفايات وتدويرها بشكل أسرع وأكثر دقة

شهدت تقنيات الذكاء الاصطناعي قفزات سريعة ويدور الحديث مؤخرا عن إمكانية الاعتماد عليها في إدارة النفايات وتدويرها بشكل أسرع وأكثر دقة.

ويشرح خبيران في مجالي البيئة والتحول الرقمي كيف يمكن أن يقوم الذكاء الاصطناعي بمهمة الفصل بين المخلفات وهل يمكن له تحقيق حلم المرحلة الصفرية من النفايات الصلبة.

وتزداد الحاجة لتحسين وتسريع وسائل التخلص الآمن من النفايات وإعادة تدويرها مع التحديات التي تهدد بها المخلفات الصلبة البيئة والمنتظر أن تتزايد بنسبة 70% بحلول عام 2050 وفق تقرير للبنك الدولي.

وكان قد نشر الخبير التحول الرقمي وأمن المعلومات زياد عبد التواب عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أنه يجب التوجه للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في هذا المجال، معتبرا أن الطرق التقليدية اليدوية بها الكثير من الأخطاء البشرية في الفصل بين أنواع النفايات.

وعما يمكن أن يقدمه الذكاء الاصطناعي في مجال التخلص من النفايات يوضح أن لديه القدرة على فصل النفايات في 28 نوعا منها الورق والزجاج والبلاستيك ومواد البناء والنفايات الإلكترونية والأجهزة المنزلة القديمة، وبسرعة وكفاءة عاليتين.

أما القصور في بعض الشركات في الإدارة الذكية للنفايات فيرجع للشركة ذاتها ولقدرتها على الاستغلال الأمثل لتقنيات الذكاء الاصطناعي ولا يرجع لقصور التقنيات الذكية وهذه الشركات تحتاج إلى التطوير المستمر.

وفى سياق متصل، يقول الخبير البيئي أيمن قدوري عضو الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة فى تصريحات صحفية إنه يجب فصل المخلفات الصلبة بالاعتماد على كاميرات ومستشعرات تتعرف على النفايات لتفصلها لمواد قابلة للتدوير وأخرى للتحليل للوصول إلى المرحلة الصفرية من بقايا النفايات الصلبة.

وأشار إلى أن الوصول للمرحلة الصفرية لبقايا المخلفات الصلبة يعني عرقلة عجلة الصانع الذي يستخدمها في إعادة التدوير ولعدة مرات وهذا تحدي يواجه عملية التخلص منها.

ولفت إلى أن الهدف من إدخال الذكاء الاصطناعي هو القيام بعملية تدوير مثالية لكن أرى أن عمله سيكون محدودا ولن يصل إلى المثالية.

وتابع عضو الاتحاد الدولى للطبيعة أن إدخال الذكاء الاصطناعي في معالجة النفايات الصلبة يتطلب تنسيقا بين الشركات المتبنية لاستخدامه في هذا المجال وبين الشركات الصناعية المتسببة في طرح النفايات.

وأوضح أنه نظراً لوجود أشكال متعددة من النفايات وبعضها تتغير حالته مع الوقت فإن مساهمة الذكاء الاصطناعي في معالجتها ستكون قليلة لذا يلزم وجود تعاون بين الصانع والمدور للنفايات للسيطرة على عملية التغيير والوصول إلى المرحلة الصفرية.