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الجمعة 07 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أوكرانيا: تسجيل 30 اشتباكا مع القوات الروسية في 4 اتجاهات خلال الساعات الـ24 الماضية

الحرب الاوكرانية
الحرب الاوكرانية
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 أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الجمعة، تسجيل 30 اشتباكا بين عناصر الجيش الأوكراني والقوات الروسية.

 وأضافت هيئة الأركان في بيان، أن القوات الأوكرانية اشتبكت مع القوات الروسية في ليمان وباخموت  وأفديفكا ومارينكا، حيث يركز الروس جهودهم العسكرية هناك.. حسبما ذكرت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية.
وتابعت "خلال اليوم الماضي، شنت القوات الجوية الأوكرانية 8 غارات جوية على مواقع ارتكاز القوات الروسية وتم تدمير نظام صاروخي مضاد للطائرات".
وأوضحت أن القوات الصاروخية والمدفعية استهدفت مواقع ارتكاز للقوات الروسية وأسلحة ومعدات عسكرية ومستودع ذخيرة و6 وحدات مدفعية.

الجيش الأوكراني ليمان باخموت مارينكا